РБ Лейпциг - Хайденхайм 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 15:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
РБ Лейпциг
Хайденхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хайденхайм, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ВенгрияврПетер Гулачи
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
24АвстрияпзКсавер Шлагер
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
9БельгиянпЖоан Бакайоко
11БельгиянпЛуа Опенда
7НорвегиянпАнтонио Нуса
41ГерманияврДиант Рамай
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
4ГерманиязщТим Зирслебен
2ГерманиязщМарнон Буш
30ГерманияпзНиклас Дорш
3ГерманияпзЯн Шёппнер
17АвстрияпзМатиас Хонсак
8БразилияпзЛео Шенца
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
11ГрузиянпБуду Зивзивадзе
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турРБ Лейпциг2 : 2Хайденхайм
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турХайденхайм0 : 1РБ Лейпциг
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турХайденхайм1 : 2РБ Лейпциг
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турРБ Лейпциг2 : 1Хайденхайм
02.03.2016Германия - Вторая Бундеслига24-й турРБ Лейпциг3 : 1Хайденхайм
18.09.2015Германия - Вторая Бундеслига7-й турХайденхайм1 : 1РБ Лейпциг
22.03.2015Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм1 : 0РБ Лейпциг
06.10.2014Германия - Вторая Бундеслига9-й турРБ Лейпциг1 : 1Хайденхайм
22.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур6 : 0РБ Лейпциг
16.08.2025Кубок Германии1-й раунд2 : 4РБ Лейпциг
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 1РБ Лейпциг
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025РБ Лейпциг1 : 2
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025РБ Лейпциг7 : 0
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турХайденхайм1 : 3
16.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 5Хайденхайм
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турХайденхайм1 : 4
10.05.2025Германия — Бундеслига33-й тур0 : 3Хайденхайм
02.05.2025Германия — Бундеслига32-й турХайденхайм0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
Вольфсбург13
5
Лига Европы
Хоффенхайм13
6
Лига конференций
Унион13
7 Кёльн13
8 Боруссия Д11
9 Санкт-Паули11
10 Боруссия М11
11 Гамбург11
12 Штутгарт10
13 Байер10
14 Майнц10
15 Фрайбург10
16
Стыковая зона
Хайденхайм10
17
Зона вылета
Вердер10
18
Зона вылета
РБ Лейпциг10

Отзывы и комментарии к матчу

