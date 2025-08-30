РБ Лейпциг - Хайденхайм 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 15:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хайденхайм, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|9
|нп
|Жоан Бакайоко
|11
|нп
|Луа Опенда
|7
|нп
|Антонио Нуса
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|2
|зщ
|Марнон Буш
|30
|пз
|Никлас Дорш
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|8
|пз
|Лео Шенца
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Франк Шмидт
История личных встреч
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|02.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|18.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|22.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|06.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|7 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|02.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вольфсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Боруссия Д
|1
|1
|9
|Санкт-Паули
|1
|1
|10
|Боруссия М
|1
|1
|11
|Гамбург
|1
|1
|12
|Штутгарт
|1
|0
|13
|Байер
|1
|0
|14
|Майнц
|1
|0
|15
|Фрайбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Вердер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|1
|0