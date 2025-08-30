Эксельсиор - Твенте 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 21:00
30 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Твенте, которое состоится 30 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Твенте
Энсхеде
|16
|вр
|Келвин Ратси
|17
|зщ
|Nolan Martens
|4
|зщ
|Каспер Видель
|5
|зщ
|Stan Hendrikx
|12
|зщ
|Артур Загре
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|6
|пз
|Адам Карлен
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|23
|пз
|Иракли Егоян
|11
|пз
|Гьян де Регт
|29
|нп
|Майк ван Дёйнен
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|8
|пз
|Тейлор Бут
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|10.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|08.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 2
|01.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|31.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|4 : 0
|23.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 0
|27.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 3
|12.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 1
|06.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|20.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|05.12.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 1
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 0
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|3 : 2
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|3
|7
| 4
Лига Европы
|Утрехт
|3
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
|9
|Волендам
|3
|3
|10
|Твенте
|3
|3
|11
|Гронинген
|3
|3
|12
|НАК Бреда
|3
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|14
|Фортуна
|2
|1
|15
|Херенвен
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|3
|0