00:13 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Свернуть список

Эксельсиор - Твенте 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 21:00
30 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Эксельсиор
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Твенте, которое состоится 30 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Твенте
Энсхеде
16 Нидерланды вр Келвин Ратси
17 Бельгия зщ Nolan Martens
4 Швеция зщ Каспер Видель
5 Нидерланды зщ Stan Hendrikx
12 Франция зщ Артур Загре
10 Нидерланды пз Ноа Науйокс
6 Швеция пз Адам Карлен
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
23 Грузия пз Иракли Егоян
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
29 Нидерланды нп Майк ван Дёйнен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
8 США пз Тейлор Бут
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
10.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Эксельсиор0 : 3Твенте
08.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Твенте4 : 2Эксельсиор
01.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Эксельсиор0 : 0Твенте
31.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Твенте4 : 0Эксельсиор
23.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Эксельсиор0 : 0Твенте
27.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте1 : 3Эксельсиор
12.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Эксельсиор1 : 1Твенте
06.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Твенте1 : 2Эксельсиор
20.04.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте2 : 0Эксельсиор
05.12.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Эксельсиор1 : 1Твенте
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 4 : 1Эксельсиор
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Эксельсиор1 : 2
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 5 : 0Эксельсиор
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 5 : 4 ДВЭксельсиор
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3Эксельсиор
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 2Твенте
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Твенте0 : 2
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 0Твенте
25.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал 3 : 2Твенте
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала Твенте3 : 2 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген39
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Лига чемпионов
Аякс37
4
Лига Европы
Утрехт36
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд26
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле26
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
8
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
9 Волендам33
10 Твенте33
11 Гронинген33
12 НАК Бреда33
13 Гоу Эхед Иглс32
14 Фортуна21
15 Херенвен31
16
Стыковая зона
Телстар31
17
Зона вылета
Эксельсиор30
18
Зона вылета
Хераклес30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close