Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 19:30
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
30 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
21.04.2025 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Динамо-Брест0 : 0Торпедо-БелАЗ
08.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 0Динамо-Брест
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Динамо-Брест0 : 0Торпедо-БелАЗ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 1Динамо-Брест
24.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо-Брест
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо-Брест
10.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
22.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 2Торпедо-БелАЗ
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 4 : 0Торпедо-БелАЗ
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Торпедо-БелАЗ
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 0Динамо-Брест
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Динамо-Брест
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест2 : 0
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест1 : 1
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 3Динамо-Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1949
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1938
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2035
4 Динамо Мн1735
5 Динамо-Брест1932
6 Торпедо-БелАЗ1831
7 Минск2031
8 Неман1528
9 БАТЭ1922
10 Витебск1921
11 Арсенал Дз1921
12 Гомель1819
13 Нафтан2018
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1813
16
Зона вылета
Молодечно184

