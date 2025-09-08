Спартак М - МЛ Витебск 08 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-09-2025 18:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
08 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - МЛ Витебск, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Александр Александрович Шагойко
История личных встреч
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 1
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|4 : 0
|23.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|03.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «МЛ Витебск». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.