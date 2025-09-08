21:20 ()
Спартак М - МЛ Витебск 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 18:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
08 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Спартак М
МЛ Витебск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - МЛ Витебск, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Беларусь Александр Александрович Шагойко
История личных встреч
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М2 : 1
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Спартак М4 : 1
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Спартак М4 : 0
23.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 2 : 3Спартак М
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Спартак М
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1МЛ Витебск
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур МЛ Витебск2 : 0
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур МЛ Витебск1 : 1
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 4МЛ Витебск
03.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур МЛ Витебск1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «МЛ Витебск». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

