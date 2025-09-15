Верона - Кремонезе 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2025 18:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
15 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Составы команд
Верона
Верона
Кремонезе
Кремона
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|8
|пз
|Суат Сердар
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|18
|пз
|Микеле Коллоколо
|33
|пз
|Альберто Грасси
|19
|пз
|Джереми Сармиенто
|20
|пз
|Франко Васкес
|99
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Давиде Никола
История личных встреч
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|09.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 0
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|1 : 2 ДВ
|29.03.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 30-й тур
|1 : 1
|02.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 11-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 5
|01.06.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|2 : 3
|29.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Рома
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|3
|5
|7
|Кальяри
|3
|4
|8
|Торино
|3
|4
|9
|Комо
|2
|3
|10
|Болонья
|2
|3
|11
|Сассуоло
|3
|3
|12
|Интер М
|3
|3
|13
|Милан
|2
|3
|14
|Лацио
|3
|3
|15
|Фиорентина
|3
|2
|16
|Дженоа
|2
|1
|17
|Лечче
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Пиза
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Верона
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Парма
|3
|1