05:42 ()
Свернуть список

Верона - Кремонезе 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 18:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
15 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Верона
Кремонезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Кремонезе, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Кремонезе
Кремона
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
5 Испания зщ Унай Нуньес
15 Дания зщ Виктор Нельссон
3 Дания зщ Мартин Фресе
7 Алжир зщ Рафик Белгали
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
8 Германия пз Суат Сердар
63 Италия пз Роберто Гальярдини
24 Франция пз Антуан Бернед
17 Бразилия нп Жиоване
16 Нигерия нп Гифт Орбан
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
7 Италия пз Алессио Дзербин
18 Италия пз Микеле Коллоколо
33 Италия пз Альберто Грасси
19 Эквадор пз Джереми Сармиенто
20 Аргентина пз Франко Васкес
99 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Давиде Никола
История личных встреч
30.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Кремонезе1 : 1Верона
09.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Верона2 : 0Кремонезе
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Верона1 : 2 ДВКремонезе
29.03.2019 Италия - Серия B Серия B. 30-й тур Кремонезе1 : 1Верона
02.11.2018 Италия - Серия B Серия B. 11-й тур Верона1 : 1Кремонезе
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 4 : 0Верона
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Верона
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала 1 : 1 2 : 4Верона
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 1 : 2Верона
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Верона1 : 1
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Кремонезе3 : 2
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 2Кремонезе
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Кремонезе0 : 0 4 : 5
01.06.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч 2 : 3Кремонезе
29.05.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч Кремонезе0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Удинезе37
4
Лига чемпионов
Кремонезе26
5
Лига Европы
Рома36
6
Лига конференций
Аталанта35
7 Кальяри34
8 Торино34
9 Комо23
10 Болонья23
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Милан23
14 Лацио33
15 Фиорентина32
16 Дженоа21
17 Лечче31
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Верона21
20
Зона вылета
Парма31

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close