05:43 ()
Свернуть список

Уфа - Урал 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 16:00
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
15 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
Уфа
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Урал, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Урал2 : 1Уфа
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Уфа0 : 2Урал
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Урал1 : 4Уфа
23.04.2022 Россия — Премьер-Лига 26-й тур Урал2 : 1Уфа
03.10.2021 Россия — Премьер-Лига 10-й тур Уфа0 : 1Урал
07.03.2021 Россия — Премьер-Лига 21-й тур Урал0 : 0Уфа
03.03.2021 Кубок России 1/8 финала Уфа3 : 0Урал
01.11.2020 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Уфа1 : 2Урал
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Уфа1 : 1Урал
13.07.2019 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Урал3 : 2Уфа
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 3 : 2Уфа
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 0Уфа
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Уфа4 : 0
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 3 : 1Уфа
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Уфа0 : 0
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Урал2 : 5
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Урал1 : 1
04.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 1 : 1Урал
31.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Урал2 : 0
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 4 : 1Урал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Первой лиги: «Уфа» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1023
2
Повышение
Факел922
3
Плей-офф за повышение
Ротор1020
4
Плей-офф за повышение
Урал920
5 КАМАЗ1018
6 Челябинск1018
7 Родина913
8 Арсенал Т1013
9 Шинник1013
10 Волга Ул1011
11 СКА-Хабаровск1010
12 Уфа99
13 Енисей99
14 Нефтехимик98
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М106
17
Зона вылета
Чайка96
18
Зона вылета
Сокол105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close