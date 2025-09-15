Уфа - Урал 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2025 16:00
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
15 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Урал, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|23.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия — Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.03.2021
|Россия — Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.03.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|01.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 2
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 1
|13.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|3 : 2
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|3 : 2
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|4 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|2 : 5
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 1
|04.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Первой лиги: «Уфа» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|10
|23
| 2
Повышение
|Факел
|9
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Ротор
|10
|20
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|9
|20
|5
|КАМАЗ
|10
|18
|6
|Челябинск
|10
|18
|7
|Родина
|9
|13
|8
|Арсенал Т
|10
|13
|9
|Шинник
|10
|13
|10
|Волга Ул
|10
|11
|11
|СКА-Хабаровск
|10
|10
|12
|Уфа
|9
|9
|13
|Енисей
|9
|9
|14
|Нефтехимик
|9
|8
|15
|Черноморец
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|10
|5