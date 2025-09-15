05:43 ()
Черноморец - Чайка 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 18:00
Стадион: Центральный (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
15 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Черноморец
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Чайка, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Черноморец
Новороссийск
Чайка
Песчанокопское
Россия Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Чайка0 : 2Черноморец
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец1 : 2Чайка
14.05.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 2-й тур Черноморец0 : 1Чайка
09.11.2022 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 17-й тур Чайка1 : 2Черноморец
21.08.2022 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 5-й тур Черноморец0 : 2Чайка
23.03.2022 ФНЛ-2 - Группа 1 20-й тур Черноморец3 : 1Чайка
15.08.2021 ФНЛ-2 - Группа 1 4-й тур Чайка1 : 0Черноморец
13.05.2019 Второй дивизион - Юг 27-й тур Чайка3 : 1Черноморец
14.10.2018 Второй дивизион - Юг 13-й тур Черноморец2 : 2Чайка
11.05.2018 Второй дивизион - Юг 31-й тур Черноморец1 : 0Чайка
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Черноморец3 : 2
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 1 : 1Черноморец
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 1 : 0Черноморец
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Черноморец0 : 2
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Черноморец0 : 1
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 0Чайка
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Чайка0 : 6
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 4 : 0Чайка
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Чайка0 : 3
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Чайка1 : 2
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1023
2
Повышение
Факел922
3
Плей-офф за повышение
Ротор1020
4
Плей-офф за повышение
Урал920
5 КАМАЗ1018
6 Челябинск1018
7 Родина913
8 Арсенал Т1013
9 Шинник1013
10 Волга Ул1011
11 СКА-Хабаровск1010
12 Уфа99
13 Енисей99
14 Нефтехимик98
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М106
17
Зона вылета
Чайка96
18
Зона вылета
Сокол105

