Черноморец - Чайка 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2025 18:00
Стадион: Центральный (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
15 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
|Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 2
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 2-й тур
|0 : 1
|09.11.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 17-й тур
|1 : 2
|21.08.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 5-й тур
|0 : 2
|23.03.2022
|ФНЛ-2 - Группа 1
|20-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|ФНЛ-2 - Группа 1
|4-й тур
|1 : 0
|13.05.2019
|Второй дивизион - Юг
|27-й тур
|3 : 1
|14.10.2018
|Второй дивизион - Юг
|13-й тур
|2 : 2
|11.05.2018
|Второй дивизион - Юг
|31-й тур
|1 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|3 : 2
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|0 : 2
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 1
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 6
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|0 : 3
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|10
|23
| 2
Повышение
|Факел
|9
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Ротор
|10
|20
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|9
|20
|5
|КАМАЗ
|10
|18
|6
|Челябинск
|10
|18
|7
|Родина
|9
|13
|8
|Арсенал Т
|10
|13
|9
|Шинник
|10
|13
|10
|Волга Ул
|10
|11
|11
|СКА-Хабаровск
|10
|10
|12
|Уфа
|9
|9
|13
|Енисей
|9
|9
|14
|Нефтехимик
|9
|8
|15
|Черноморец
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|10
|5