Зенит - Ахмат 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 19:30
17 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
Зенит
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Зенит3 : 0Ахмат
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ахмат1 : 0Зенит
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Ахмат1 : 2Зенит
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит3 : 0Ахмат
25.04.2025 Россия — МФЛ 7-й тур Ахмат0 : 2Зенит
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ахмат1 : 2Зенит
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2Зенит
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит3 : 0Ахмат
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 1Зенит
19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Ахмат1 : 5Зенит
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Зенит
06.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит5 : 3
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Зенит2 : 0
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 2 : 0Зенит
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Ахмат
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Ахмат0 : 0
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Ахмат2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Зенит» — «Ахмат». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Оренбург45
3 Рубин44
4 Ахмат33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов36
2 Краснодар36
3 Динамо М34
4 Сочи32
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх38
2 Спартак М37
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов30
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА37
3 Акрон45
4 Балтика30

