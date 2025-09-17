Зенит - Ахмат 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 19:30
17 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|25.04.2025
|Россия — МФЛ
|7-й тур
|0 : 2
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|1 : 2
|10.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|19.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 5
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|3 : 0
|06.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Зенит» — «Ахмат». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Ахмат
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|6
|2
|Краснодар
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|4
|4
|Сочи
|3
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|3
|8
|2
|Спартак М
|3
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|3
|7
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|3
|0