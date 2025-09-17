03:32 ()
Свернуть список

Олимпиакос - Пафос 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 18:45
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
17 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Олимпиакос
Пафос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Пафос, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Пафос
Пафос, Кипр
1 Греция вр Александрос Пасхалакис
20 Португалия зщ Коштинья
45 Греция зщ Панайотис Рецос
5 Италия зщ Лоренцо Пирола
3 Аргентина зщ Франсиско Ортега
16 Аргентина пз Лоренцо Скипиони
22 Португалия пз Шикинью
32 Аргентина пз Сантьяго Эссе
96 Греция пз Христос Музакитис
27 Бразилия пз Габриэл Стрефезза
9 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
93 Кипр вр Неофитос Михаил
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
23 Нидерланды зщ Деррик Люккассен
5 Испания зщ Давид Гольдар
2 Кипр зщ Костас Пилеас
25 Мозамбик зщ Бруну Ланга
17 Хорватия пз Мислав Оршич
88 Португалия пз Пепе
26 Босния и Герцеговина пз Иван Шуньич
30 Румыния пз Влад Драгомир
33 Бразилия нп Андерсон Силва
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
13.09.2025 Греция — Суперлига 3-й тур Олимпиакос5 : 0
30.08.2025 Греция — Суперлига 2-й тур 0 : 2Олимпиакос
23.08.2025 Греция — Суперлига 1-й тур Олимпиакос2 : 0
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Олимпиакос
14.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Олимпиакос
13.09.2025 Кипр — Первый дивизион 3-й тур Пафос0 : 1
31.08.2025 Кипр — Первый дивизион 2-й тур 0 : 1Пафос
26.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Пафос1 : 1
19.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 2Пафос
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Пафос2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Пафос00
2
1/8 финала
Карабах00
3
1/8 финала
Кайрат00
4
1/8 финала
Брюгге00
5
1/8 финала
Копенгаген00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Бенфика00
8
1/8 финала
Славия П00
9
Плей-офф
Юнион00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Атлетик Б00
12
Плей-офф
Челси00
13
Плей-офф
Манчестер Сити00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
16
Плей-офф
Марсель00
17
Плей-офф
Аякс00
18
Плей-офф
Реал Мадрид00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
24
Плей-офф
Ливерпуль00
25 Спортинг00
26 Боруссия Д00
27 Айнтрахт Ф00
28 Бавария00
29 Арсенал00
30 Монако00
31 ПСЖ00
32 Наполи00
33 Ювентус00
34 Атлетико М00
35 Вильярреал00
36 Ньюкасл Юнайтед00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close