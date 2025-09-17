Олимпиакос - Пафос 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 18:45
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
17 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Пафос, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Пафос
Пафос, Кипр
|1
|вр
|Александрос Пасхалакис
|20
|зщ
|Коштинья
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|5
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|16
|пз
|Лоренцо Скипиони
|22
|пз
|Шикинью
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|96
|пз
|Христос Музакитис
|27
|пз
|Габриэл Стрефезза
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|93
|вр
|Неофитос Михаил
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|5
|зщ
|Давид Гольдар
|2
|зщ
|Костас Пилеас
|25
|зщ
|Бруну Ланга
|17
|пз
|Мислав Оршич
|88
|пз
|Пепе
|26
|пз
|Иван Шуньич
|30
|пз
|Влад Драгомир
|33
|нп
|Андерсон Силва
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|13.09.2025
|Греция — Суперлига
|3-й тур
|5 : 0
|30.08.2025
|Греция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Греция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|14.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|13.09.2025
|Кипр — Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Кипр — Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 1
|26.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|19.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Карабах
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Кайрат
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Брюгге
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Копенгаген
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Бенфика
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Славия П
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Юнион
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Атлетик Б
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Марсель
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
|25
|Спортинг
|0
|0
|26
|Боруссия Д
|0
|0
|27
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|28
|Бавария
|0
|0
|29
|Арсенал
|0
|0
|30
|Монако
|0
|0
|31
|ПСЖ
|0
|0
|32
|Наполи
|0
|0
|33
|Ювентус
|0
|0
|34
|Атлетико М
|0
|0
|35
|Вильярреал
|0
|0
|36
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0