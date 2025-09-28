22:51 ()
Алверка - Витория Гимарайнш 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 16:30
28 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Алверка
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Витория Гимарайнш, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 1Алверка
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Алверка1 : 0
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Алверка1 : 2
25.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 2Алверка
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Алверка0 : 3
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Витория Гимарайнш
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика717
3
Лига Европы
Спортинг615
4
Лига конференций
Морейренсе715
5 Жил Висенте713
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара78
11 Каза Пия77
12 Эшторил65
13 Тондела75
14 Алверка64
15 Насьонал64
16
Стыковая зона
Эштрела64
17
Зона вылета
Риу Аве64
18
Зона вылета
АВС61

Отзывы и комментарии к матчу

