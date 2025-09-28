Алверка - Витория Гимарайнш 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 16:30
28 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Витория Гимарайнш, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|7
|17
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|6
|15
| 4
Лига конференций
|Морейренсе
|7
|15
|5
|Жил Висенте
|7
|13
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|7
|8
|11
|Каза Пия
|7
|7
|12
|Эшторил
|6
|5
|13
|Тондела
|7
|5
|14
|Алверка
|6
|4
|15
|Насьонал
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|6
|4
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1