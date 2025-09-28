22:51 ()
Гомель - Молодечно 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 13:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
28 Сентября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Гомель
Молодечно

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Молодечно, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Молодечно
Молодечно
История личных встреч
10.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Молодечно0 : 1Гомель
11.06.2016 Кубок Беларуси 1/32 финала Молодечно0 : 2Гомель
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 1
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 1Гомель
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Гомель1 : 0
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель1 : 1
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Гомель2 : 3
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 5 : 0Молодечно
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Молодечно0 : 1
10.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Молодечно3 : 2
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Молодечно
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Молодечно1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2252
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2142
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест2341
4 Славия-Мозырь2241
5 Торпедо-БелАЗ2240
6 Ислочь2239
7 Минск2338
8 Неман1931
9 БАТЭ2327
10 Арсенал Дз2226
11 Гомель2126
12 Витебск2324
13 Нафтан2322
14
Стыковая зона
Сморгонь2217
15
Зона вылета
Слуцк2213
16
Зона вылета
Молодечно2210

