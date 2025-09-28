22:52 ()
ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 12:00
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
28 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
ЛНЗ Черкассы
Кривбасс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Кривбасс, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
26.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0Кривбасс
26.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кривбасс3 : 1ЛНЗ Черкассы
23.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 3Кривбасс
13.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Кривбасс2 : 0ЛНЗ Черкассы
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 4 : 1ЛНЗ Черкассы
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 4 : 5Кривбасс
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Кривбасс0 : 1
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Кривбасс2 : 1
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Кривбасс
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Кривбасс2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К715
2
Лига конференций
Шахтёр614
3
Лига конференций
Колос614
4 Кривбасс612
5 Металлист 1925611
6 Кудровка710
7 ЛНЗ Черкассы610
8 Оболонь-Бровар79
9 Полесье69
10 Карпаты78
11 Заря78
12 Верес67
13
Стыковая зона
Александрия77
14
Стыковая зона
Полтава74
15
Зона вылета
Эпицентр73
16
Зона вылета
Рух В63

