Лех - Рапид 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 18:45
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
02 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Лех П
Рапид В

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Рапид В, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Рапид В
Вена, Австрия
История личных встреч
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Лех П2 : 2
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 2Лех П
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 2Лех П
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лех П1 : 2
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Лех П2 : 1
28.09.2025 Австрия — Бундеслига 8-й тур Рапид В1 : 3
21.09.2025 Австрия — Бундеслига 7-й тур 1 : 1Рапид В
17.09.2025 Кубок Австрии 1/16 финала 1 : 2Рапид В
14.09.2025 Австрия — Бундеслига 6-й тур Рапид В4 : 1
31.08.2025 Австрия — Бундеслига 5-й тур 0 : 1Рапид В
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ягеллония00
2
1/8 финала
Ракув00
3
1/8 финала
Шэмрок Роверс00
4
1/8 финала
Лозанна00
5
1/8 финала
Омония00
6
1/8 финала
АЕК Афины00
7
1/8 финала
Рапид В00
8
1/8 финала
АЗ Алкмар00
9
Плей-офф
Спарта П00
10
Плей-офф
Университатя Кр00
11
Плей-офф
Целе00
12
Плей-офф
Майнц00
13
Плей-офф
Райо Вальекано00
14
Плей-офф
Фиорентина00
15
Плей-офф
Кристал Пэлас00
16
Плей-офф
Страсбург00
17
Плей-офф
Шелбурн00
18
Плей-офф
Хеккен00
19
Плей-офф
Брейдаблик00
20
Плей-офф
Ноа00
21
Плей-офф
Дрита00
22
Плей-офф
Хамрун Спартанс00
23
Плей-офф
Шахтёр00
24
Плей-офф
Легия00
25 АЕК Ларнака00
26 КуПС00
27 Линкольн00
28 Шкендия00
29 Сигма Оломоуц00
30 Зриньски00
31 Абердин00
32 Самсунспор00
33 Слован Бр00
34 Динамо К00
35 Лех П00
36 Риека00

