КАМАЗ - Урал 06 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-10-2025 18:30
06 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Урал, которое состоится 06 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.10.2021
|Кубок России
|Группа 2
|1 : 0
|25.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|18.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 3
|22.09.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|31-й тур
|1 : 1
|21.05.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|11-й тур
|1 : 1
|25.10.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|38-й тур
|0 : 3
|27.06.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|18-й тур
|1 : 1
|08.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|32-й тур
|1 : 3
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 0 5 : 4
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|3 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 6
|23.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|13
|28
| 2
Повышение
|Факел
|13
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|12
|22
|5
|Ротор
|13
|22
|6
|Родина
|13
|20
|7
|КАМАЗ
|12
|19
|8
|СКА-Хабаровск
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|13
|18
|10
|Шинник
|13
|17
|11
|Арсенал Т
|13
|15
|12
|Черноморец
|13
|15
|13
|Волга Ул
|13
|12
|14
|Уфа
|13
|12
|15
|Енисей
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Сокол
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Чайка
|13
|8