КАМАЗ - Урал 06 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-10-2025 18:30
06 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
КАМАЗ
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Урал, которое состоится 06 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Урал2 : 1КАМАЗ
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ0 : 2Урал
27.10.2021 Кубок России Группа 2 КАМАЗ1 : 0Урал
25.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур КАМАЗ0 : 1Урал
18.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Урал2 : 3КАМАЗ
22.09.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 31-й тур Урал1 : 1КАМАЗ
21.05.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 11-й тур КАМАЗ1 : 1Урал
25.10.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 38-й тур Урал0 : 3КАМАЗ
27.06.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 18-й тур КАМАЗ1 : 1Урал
08.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 32-й тур Урал1 : 3КАМАЗ
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 0КАМАЗ
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ0 : 0 5 : 4
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур КАМАЗ0 : 0
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 3 : 0КАМАЗ
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур КАМАЗ1 : 1
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 3 : 3Урал
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Урал1 : 2
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Урал0 : 6
23.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Урал
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Урал0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1322
6 Родина1320
7 КАМАЗ1219
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1210
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

