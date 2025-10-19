Ланс - Париж 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 15:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
19 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Париж, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Париж
Париж
|40
|вр
|Робен Риссер
|23
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Уэсли Саид
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|14
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|6
|зщ
|Отавио
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|21
|пз
|Максим Лопес
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|17
|пз
|Адама Камара
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
Главные тренеры
|Пьер Саж
История личных встреч
|02.03.2020
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|0 : 2
|28.09.2019
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|2 : 1
|21.05.2019
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|1 : 1 4 : 5
|03.03.2019
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|2 : 0
|28.09.2018
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|0 : 0
|30.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 36-й тур
|1 : 0
|08.12.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 18-й тур
|2 : 2
|23.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 6 : 7
|29.04.2016
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|0 : 1
|11.12.2015
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Ланс
|7
|13
|7
|Лилль
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Париж
|7
|10
|10
|Тулуза
|7
|10
|11
|Ренн
|7
|10
|12
|Брест
|7
|8
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Гавр
|7
|6
|15
|Нант
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2