Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Ланс - Париж 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 15:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
19 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Ланс
Париж

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Париж, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Париж
Париж
40ФранцияврРобен Риссер
23Саудовская АравиязщСауд Абдулхамид
6АвстриязщСамсон Байду
20ФранциязщМаланг Сарр
14ФранциязщМатьё Юдоль
2ФранцияпзРубен Агилар
8МалипзМамаду Сангаре
28ФранцияпзАдриен Томассон
10ФранциянпФлорьян Товен
22ФранциянпУэсли Саид
7ФранциянпФлорьян Сотока
16ФранцияврОбед Нкамбадио
14МализщАмари Траоре
5СенегалзщМустафа Мбов
6Бразилиязщ Отавио
28БельгиязщТибо де Смет
21ФранцияпзМаксим Лопес
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
17ФранцияпзАдама Камара
10АлжирпзИлан Кеббаль
27НигерияпзМозес Саймон
11Кот-д'ИвуарнпЖан-Филипп Крассо
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
02.03.2020Франция - Лига 227-й турПариж0 : 2Ланс
28.09.2019Франция - Лига 29-й турЛанс2 : 1Париж
21.05.2019Франция - Лига 21-й турПариж1 : 1 4 : 5Ланс
03.03.2019Франция - Лига 227-й турПариж2 : 0Ланс
28.09.2018Франция - Лига 29-й турЛанс0 : 0Париж
30.04.2018Франция - Лига 2Лига 2. 36-й турЛанс1 : 0Париж
08.12.2017Франция - Лига 2Лига 2. 18-й турПариж2 : 2Ланс
23.08.2016Франция - Кубок лиги2-й раундЛанс0 : 0 6 : 7Париж
29.04.2016Франция - Лига 236-й турЛанс0 : 1Париж
11.12.2015Франция - Лига 218-й турПариж0 : 1Ланс
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур1 : 2Ланс
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 0Ланс
20.09.2025Франция — Лига 15-й турЛанс3 : 0
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур2 : 0Ланс
29.08.2025Франция — Лига 13-й турЛанс3 : 1
03.10.2025Франция — Лига 17-й турПариж2 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур1 : 1Париж
21.09.2025Франция — Лига 15-й турПариж2 : 3
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 2Париж
31.08.2025Франция — Лига 13-й турПариж3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ817
2
Лига чемпионов
Страсбург816
3
Лига чемпионов
Марсель715
4
Лига чемпионов
Лион815
5
Лига Европы
Монако713
6
Лига конференций
Ланс713
7 Лилль711
8 Ницца811
9 Париж710
10 Тулуза710
11 Ренн710
12 Брест78
13 Лорьян77
14 Гавр76
15 Нант76
16
Стыковая зона
Осер76
17
Зона вылета
Анже75
18
Зона вылета
Метц72

Отзывы и комментарии к матчу

