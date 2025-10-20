Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд 20 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-10-2025 21:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
20 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 20 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брентфорд
Лондон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Макс Килман
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шейд
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|30.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|14
|Фулхэм
|8
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|8
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2