Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 21:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
20 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 20 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брентфорд
Лондон
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
3 Англия зщ Макс Килман
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
27 Франция пз Сунгуту Магасса
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
33 Италия пз Микаель Кайоде
6 Англия пз Джордан Хендерсон
18 Украина пз Егор Ярмолюк
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шейд
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Брентфорд
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Брентфорд1 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 2Брентфорд
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2Вест Хэм Юнайтед
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Брентфорд0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Брентфорд
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Брентфорд
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 3Вест Хэм Юнайтед
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брентфорд0 : 1
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Брентфорд3 : 1
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Брентфорд
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд1 : 1 4 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Ньюкасл Юнайтед89
14 Фулхэм88
15 Лидс Юнайтед88
16 Брентфорд77
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

Отзывы и комментарии к матчу

