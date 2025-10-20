02:40 ()
Алавес - Валенсия 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 21:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
20 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Алавес
Валенсия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Валенсия, которое состоится 20 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Валенсия
Валенсия
1 Испания вр Антонио Сивера
17 Испания зщ Хонни Отто
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
5 Испания зщ Хон Пачеко
3 Марокко зщ Юссеф Энрикес
8 Испания пз Антонио Бланко
19 Испания пз Пабло Ибаньес
7 Испания нп Карлос Висенте
15 Аргентина нп Лукас Бое
21 Алжир нп Абдеррахман Реббах
11 Испания нп Антонио Мартинес
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
5 Испания зщ Сесар Таррега
3 Испания зщ Хосе Копете
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
22 Франция пз Батист Сантамария
18 Испания пз Пепелу
16 Испания пз Диего Лопес
15 Аргентина пз Лукас Бельтран
11 Испания нп Луис Риоха
7 Нидерланды нп Арно Данжума
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Коудет
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
14.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Алавес1 : 0Валенсия
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Валенсия2 : 2Алавес
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Валенсия0 : 1Алавес
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Алавес1 : 0Валенсия
13.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Алавес2 : 1Валенсия
27.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Валенсия3 : 0Алавес
24.04.2021 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 1Алавес
22.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Алавес2 : 2Валенсия
06.03.2020 Испания - Примера 27-й тур Алавес1 : 1Валенсия
05.10.2019 Испания - Примера 8-й тур Валенсия2 : 1Алавес
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Алавес3 : 1
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 1 : 0Алавес
24.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 1Алавес
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Алавес1 : 2
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 0 : 1Алавес
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 2 : 1Валенсия
30.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Валенсия1 : 2
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 2 : 2Валенсия
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Валенсия2 : 0
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 6 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона922
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья913
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Райо Вальекано911
13 Осасуна910
14 Леванте98
15 Мальорка98
16 Валенсия88
17 Сельта97
18
Зона вылета
Овьедо96
19
Зона вылета
Жирона96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад96

