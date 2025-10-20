Алавес - Валенсия 20 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-10-2025 21:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
20 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Валенсия, которое состоится 20 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Лукас Бое
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|22
|пз
|Батист Сантамария
|18
|пз
|Пепелу
|16
|пз
|Диего Лопес
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
Главные тренеры
|Эдуардо Коудет
|Карлос Корберан
История личных встреч
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|27.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 0
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Райо Вальекано
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Леванте
|9
|8
|15
|Мальорка
|9
|8
|16
|Валенсия
|8
|8
|17
|Сельта
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|9
|6