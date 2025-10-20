02:40 ()
Свернуть список

Кремонезе - Удинезе 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 20:45
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
20 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Кремонезе
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Удинезе, которое состоится 20 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Удинезе
Удине
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
7 Италия пз Алессио Дзербин
38 Франция пз Уоррен Бондо
33 Италия пз Альберто Грасси
20 Аргентина пз Франко Васкес
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
40 Нигерия вр Мадука Окойе
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
28 Франция зщ Умар Соле
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
24 Польша пз Якуб Пётровски
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
14 Франция пз Артюр Атта
10 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Англия нп Кинан Дэвис
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Удинезе3 : 0Кремонезе
30.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Кремонезе0 : 0Удинезе
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 4 : 1Кремонезе
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 1 : 1Кремонезе
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Кремонезе0 : 0
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 0Кремонезе
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Кремонезе3 : 2
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе1 : 1
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 3 : 1Удинезе
23.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе2 : 1
20.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Удинезе0 : 3
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М715
2
Лига чемпионов
Наполи715
3
Лига чемпионов
Рома715
4
Лига чемпионов
Милан613
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо712
7 Ювентус712
8 Аталанта711
9 Сассуоло710
10 Кремонезе69
11 Лацио78
12 Кальяри78
13 Удинезе68
14 Торино78
15 Лечче76
16 Парма76
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина63
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа73

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close