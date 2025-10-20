Кремонезе - Удинезе 20 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-10-2025 20:45
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
20 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|33
|пз
|Альберто Грасси
|20
|пз
|Франко Васкес
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|40
|вр
|Мадука Окойе
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Коста Руньяич
История личных встреч
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 0
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|7
|12
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Аталанта
|7
|11
|9
|Сассуоло
|7
|10
|10
|Кремонезе
|6
|9
|11
|Лацио
|7
|8
|12
|Кальяри
|7
|8
|13
|Удинезе
|6
|8
|14
|Торино
|7
|8
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|7
|6
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3