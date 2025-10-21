Кайрат - Пафос 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 18:45
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
21 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Пафос, которое состоится 21 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Пафос
Пафос, Кипр
|77
|вр
|Темирлан Анарбеков
|14
|зщ
|Александр Мартынович
|80
|зщ
|Егор Сорокин
|3
|зщ
|Луиш Мата
|24
|зщ
|Александр Мрынский
|4
|зщ
|Дамир Касабулат
|15
|зщ
|Офри Арад
|20
|пз
|Еркин Тапалов
|55
|нп
|Валерий Громыко
|7
|нп
|Жоржинью
|9
|нп
|Дастан Сатпаев
|93
|вр
|Неофитос Михаил
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|5
|зщ
|Давид Гольдар
|4
|зщ
|Давид Луис
|2
|зщ
|Костас Пилеас
|88
|пз
|Пепе
|26
|пз
|Иван Шуньич
|30
|пз
|Влад Драгомир
|17
|пз
|Мислав Оршич
|11
|нп
|Жажа
|33
|нп
|Андерсон Силва
Главные тренеры
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|17.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 5
|22.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|17.10.2025
|Кипр — Первый дивизион
|7-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Кипр — Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 4
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 5
|27.09.2025
|Кипр — Первый дивизион
|5-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Кипр — Первый дивизион
|1-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Кайрат» — «Пафос». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Вильярреал
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Копенгаген
|2
|1
|29
|Олимпиакос
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Пафос
|2
|1
|33
|Бенфика
|2
|0
|34
|Атлетик Б
|2
|0
|35
|Аякс
|2
|0
|36
|Кайрат
|2
|0