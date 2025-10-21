00:56 ()
Кайрат - Пафос 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 18:45
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
21 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Кайрат
Пафос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Пафос, которое состоится 21 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Пафос
Пафос, Кипр
77 Казахстан вр Темирлан Анарбеков
14 Беларусь зщ Александр Мартынович
80 Россия зщ Егор Сорокин
3 Португалия зщ Луиш Мата
24 Казахстан зщ Александр Мрынский
4 Казахстан зщ Дамир Касабулат
15 Израиль зщ Офри Арад
20 Казахстан пз Еркин Тапалов
55 Беларусь нп Валерий Громыко
7 Португалия нп Жоржинью
9 Казахстан нп Дастан Сатпаев
93 Кипр вр Неофитос Михаил
23 Нидерланды зщ Деррик Люккассен
5 Испания зщ Давид Гольдар
4 Бразилия зщ Давид Луис
2 Кипр зщ Костас Пилеас
88 Португалия пз Пепе
26 Босния и Герцеговина пз Иван Шуньич
30 Румыния пз Влад Драгомир
17 Хорватия пз Мислав Оршич
11 Бразилия нп Жажа
33 Бразилия нп Андерсон Силва
Главные тренеры
Казахстан Рафаэль Радикович Уразбахтин
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
17.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Кайрат
05.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Кайрат5 : 0
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Кайрат0 : 5
22.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Кайрат3 : 1
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 4 : 1Кайрат
17.10.2025 Кипр — Первый дивизион 7-й тур Пафос4 : 0
05.10.2025 Кипр — Первый дивизион 6-й тур 2 : 4Пафос
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Пафос1 : 5
27.09.2025 Кипр — Первый дивизион 5-й тур Пафос2 : 1
24.09.2025 Кипр — Первый дивизион 1-й тур Пафос3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Кайрат» — «Пафос». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
ПСЖ26
4
1/8 финала
Интер М26
5
1/8 финала
Арсенал26
6
1/8 финала
Карабах26
7
1/8 финала
Боруссия Д24
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
10
Плей-офф
Атлетико М23
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
12
Плей-офф
Марсель23
13
Плей-офф
Брюгге23
14
Плей-офф
Спортинг23
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
16
Плей-офф
Барселона23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Вильярреал21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Копенгаген21
29 Олимпиакос21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Пафос21
33 Бенфика20
34 Атлетик Б20
35 Аякс20
36 Кайрат20

