Боруссия Д - Байер 02 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 02-12-2025 22:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
02 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Байер, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Грегор Кобель
|28
|зщ
|Аарон Ансельмино
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|7
|нп
|Йонас Хофман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|35
|нп
|Кристиан Кофане
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Эрик тен Хаг
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 5
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Саарбрюккен
Магдебург
|1 : 3
| Зонненхоф Гроссаспах
Байер
|0 : 4
| Гютерсло
Унион
|0 : 5
| Арминия
Вердер
|1 : 0
| Пирмазенс
Гамбург
|1 : 2 ДВ
| Динамо Б
Бохум
|1 : 3 ДВ
| Балингер
Хайденхайм
|0 : 5
| Ганза Р
Хоффенхайм
|0 : 4
| Зандхаузен
РБ Лейпциг
|2 : 4
| Хемелинген
Вольфсбург
|0 : 9
| Иллертиссен
Нюрнберг
|3 : 3 6 : 5
| Айнтрахт Н
Санкт-Паули
|0 : 0 2 : 3
| Шпортфройнде
Фрайбург
|0 : 2
| Энерги
Ганновер-96
|1 : 0
| Любек
Дармштадт 98
|1 : 2
| Виктория 1904
Падерборн 07
|1 : 3
| Энгерс 07
Айнтрахт Ф
|0 : 5
| Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
|0 : 7
| Локомотив Лейпциг
Шальке-04
|0 : 1 ДВ
| Мойзельвиц
Карлсруэ
|0 : 5
| Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Атлас Д
Боруссия М
|2 : 3
| Ян
Кёльн
|1 : 2
| Хомбург
Хольштайн
|0 : 2
| Галлешер
Аугсбург
|0 : 2
| Ульм 1846
Эльверсберг
|0 : 1
| Пройссен Мюнстер
Герта
|0 : 0 3 : 5
| Швайнфурт 05
Фортуна
|2 : 4
| Динамо Др
Майнц
|0 : 1
| Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Штутгарт
|4 : 4 7 : 8
| Веен
Бавария
|2 : 3
1/16 финала
| Вольфсбург
Хольштайн
|0 : 1
| Герта
Эльверсберг
|3 : 0
| Айнтрахт Ф
Боруссия Д
|1 : 1 2 : 4
| Хайденхайм
Гамбург
|0 : 1
| Санкт-Паули
Хоффенхайм
|2 : 2 8 : 7
| Аугсбург
Бохум
|0 : 1
| Энерги
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Боруссия М
Карлсруэ
|3 : 1
| Падерборн 07
Байер
|2 : 4 ДВ
| Майнц
Штутгарт
|0 : 2
| Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
|0 : 1
| Иллертиссен
Магдебург
|0 : 3
| Кёльн
Бавария
|1 : 4
| Фортуна
Фрайбург
|1 : 3
| Унион
Арминия
|2 : 1 ДВ
| Дармштадт 98
Шальке-04
|4 : 0
1/8 финала
| Боруссия М
Санкт-Паули
|02.12
| Герта
Кайзерслаутерн
|02.12
| РБ Лейпциг
Магдебург
|02.12
| Боруссия Д
Байер
|02.12
| Фрайбург
Дармштадт 98
|03.12
| Бохум
Штутгарт
|03.12
| Унион
Бавария
|03.12
| Гамбург
Хольштайн
|03.12