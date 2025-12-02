03:12 ()
Боруссия Д - Байер 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 22:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
02 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Боруссия Д
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Байер, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Байер
Леверкузен
1ШвейцарияврГрегор Кобель
28АргентиназщАарон Ансельмино
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегияпзЮлиан Рюэрсон
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
10ГерманияпзЮлиан Брандт
27ГерманиянпКарим Адейеми
9ГвинеянпСеру Гирасси
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
30ГерманияпзИбрахим Маза
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10СШАпзМалик Тилльман
7ГерманиянпЙонас Хофман
19НидерландынпЭрнест Поку
35КамеруннпКристиан Кофане
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
НидерландыЭрик тен Хаг
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБайер1 : 2Боруссия Д
11.05.2025Германия — Бундеслига33-й турБайер2 : 4Боруссия Д
10.01.2025Германия — Бундеслига16-й турБоруссия Д2 : 3Байер
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д1 : 1Байер
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБайер1 : 1Боруссия Д
29.01.2023Германия - Бундеслига18-й турБайер0 : 2Боруссия Д
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д1 : 0Байер
06.02.2022Германия - Бундеслига21-й турБоруссия Д2 : 5Байер
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турБайер3 : 4Боруссия Д
22.05.2021Германия - Бундеслига34-й турБоруссия Д3 : 1Байер
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБайер1 : 2Боруссия Д
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБоруссия Д4 : 0
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д3 : 3
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур1 : 1Боруссия Д
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 1Боруссия Д
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБайер1 : 2Боруссия Д
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 2Байер
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 3Байер
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турБайер6 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Байер
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
02.12
Герта
Кайзерслаутерн
02.12
РБ Лейпциг
Магдебург
02.12
Боруссия Д
Байер
02.12
Фрайбург
Дармштадт 98
03.12
Бохум
Штутгарт
03.12
Унион
Бавария
03.12
Гамбург
Хольштайн
03.12

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
