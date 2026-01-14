Нигерия - Марокко 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 22:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
14 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Марокко, которое состоится 14 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Марокко
|23
|вр
|Стэнли Нвабили
|2
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|21
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|8
|пз
|Фрэнк Оньека
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|пз
|Адемола Лукман
|22
|нп
|Акор Адамс
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Адам Масина
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|10
|нп
|Браим Диас
|20
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|17
|нп
|Эз Абде
Главные тренеры
|Эрик Шелль
|Валид Реграги
История личных встреч
|10.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|0 : 2
|05.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|4 : 0
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|09.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|0 : 2
|04.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|1 : 0
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 3-й тур
|0 : 3
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка африканских наций: Нигерия — Марокко. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|3 : 1 ДВ
| Нигерия
Мозамбик
|4 : 0
| Алжир
ДР Конго
|1 : 0 ДВ
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|3 : 0
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|0 : 1
| Камерун
Марокко
|0 : 2
| Алжир
Нигерия
|0 : 2
| Египет
Кот-д'Ивуар
|3 : 2
1/2 финала
| Сенегал
Египет
|14.01
| Нигерия
Марокко
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01