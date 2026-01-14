01:34 ()
Нигерия - Марокко 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 22:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
14 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/2 финала
Нигерия
Марокко

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Марокко, которое состоится 14 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Марокко
23 Нигерия вр Стэнли Нвабили
2 Нигерия зщ Брайт Осайи-Самуэль
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
21 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
8 Нигерия пз Фрэнк Оньека
4 Нигерия пз Онинье Ндиди
17 Нигерия пз Алекс Айуоби
7 Нигерия пз Адемола Лукман
22 Нигерия нп Акор Адамс
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
1 Марокко вр Яссин Буну
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Марокко зщ Найеф Агер
25 Марокко зщ Адам Масина
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
23 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
24 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
11 Марокко пз Исмаэль Сайбари
10 Марокко нп Браим Диас
20 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
17 Марокко нп Эз Абде
Главные тренеры
Мали Эрик Шелль
Марокко Валид Реграги
История личных встреч
10.01.2026 Кубок африканских наций 1/4 финала 0 : 2Нигерия
05.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Нигерия4 : 0
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур 1 : 3Нигерия
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур Нигерия3 : 2
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур Нигерия2 : 1
09.01.2026 Кубок африканских наций 1/4 финала 0 : 2Марокко
04.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Марокко1 : 0
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 3-й тур 0 : 3Марокко
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур Марокко1 : 1
21.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур Марокко2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка африканских наций: Нигерия — Марокко. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
1 : 2
Египет
Бенин
3 : 1 ДВ
Нигерия
Мозамбик
4 : 0
Алжир
ДР Конго
1 : 0 ДВ
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
3 : 0
1/4 финала
Мали
Сенегал
0 : 1
Камерун
Марокко
0 : 2
Алжир
Нигерия
0 : 2
Египет
Кот-д'Ивуар
3 : 2
1/2 финала
Сенегал
Египет
14.01
Нигерия
Марокко
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

