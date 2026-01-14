01:34 ()
Челси - Арсенал 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 22:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
14 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч
Челси
Арсенал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 14 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Испания Микель Артета
История личных встреч
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Арсенал
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Арсенал1 : 0Челси
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Челси1 : 1Арсенал
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал5 : 0Челси
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Челси
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Челси0 : 1Арсенал
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Арсенал4 : 0Челси
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Челси2 : 4Арсенал
22.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Арсенал0 : 2Челси
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 5Челси
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Челси
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Челси
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Челси2 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 4Арсенал
08.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Арсенал0 : 0
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 3Арсенал
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Арсенал4 : 1
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого матча полуфинала Кубка английской лиги: «Челси» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Барнет
Ньюпорт Каунти
2 : 2 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
3 : 1
1-й раунд
Суонси Сити
Кроули Таун
3 : 1
Барроу
Престон Норт Энд
0 : 1
Ньюпорт Каунти
Миллуолл
0 : 1
Мидлсбро
Донкастер Роверс
0 : 4
Стокпорт Каунти
Кру Александра
3 : 1
Честерфилд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
Рексем
Халл Сити
3 : 3 5 : 3
Гиллингем
Уимблдон
1 : 1 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
2 : 0
Харрогейт Таун
Линкольн Сити
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
1 : 1 2 : 3
Блэкпул
Порт Вейл
0 : 1
Гримсби Таун
Шрусбери Таун
3 : 1
Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
1 : 2
Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
0 : 0 2 : 3
Сток Сити
Уолсолл
0 : 0 4 : 3
Портсмут
Рединг
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Стивенидж
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Кардифф Сити
Суиндон Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Саутгемптон
0 : 1
Уотфорд
Норвич Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
0 : 1
Ковентри Сити
Лутон Таун
1 : 0
Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
1 : 0
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
0 : 2
Бромли
Ипсвич Таун
1 : 1 5 : 4
Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
3 : 3 2 : 4
Барнсли
Флитвуд Таун
2 : 2 5 : 4
Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
2 : 2 3 : 2
Челтнем Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Транмир Роверс
Бёртон Альбион
1 : 1 4 : 5
2-й раунд
Рединг
Уимблдон
2 : 1
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 1
Кардифф Сити
Челтнем Таун
3 : 0
Престон Норт Энд
Рексем
2 : 3
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
0 : 2
Борнмут
Брентфорд
0 : 2
Норвич Сити
Саутгемптон
0 : 3
Бромли
Уиком Уондерерс
1 : 1 4 : 5
Суонси Сити
Плимут Аргайл
1 : 1 5 : 3
Сток Сити
Брэдфорд Сити
0 : 3
Бёрнли
Дерби Каунти
2 : 1
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
1 : 0
Бёртон Альбион
Линкольн Сити
0 : 1
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 5 : 6
Бирмингем Сити
Порт Вейл
0 : 1
Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Миллуолл
Ковентри Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
1 : 1 3 : 0
Эвертон
Мэнсфилд Таун
2 : 0
Фулхэм
Бристоль Сити
2 : 0
Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
2 : 2 12 : 11
1/16 финала
Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
0 : 1
Кристал Пэлас
Миллуолл
1 : 1 4 : 2
Брентфорд
Астон Вилла
1 : 1 4 : 2
Суонси Сити
Ноттингем Форест
3 : 2
Бёрнли
Кардифф Сити
1 : 2
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
0 : 2
Рексем
Рединг
2 : 0
Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Вулверхэмптон
Эвертон
2 : 0
Фулхэм
Кембридж Юнайтед
1 : 0
Линкольн Сити
Челси
1 : 2
Ливерпуль
Саутгемптон
2 : 1
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
3 : 0
Порт Вейл
Арсенал
0 : 2
1/8 финала
Гримсби Таун
Брентфорд
0 : 5
Уиком Уондерерс
Фулхэм
1 : 1 4 : 5
Рексем
Кардифф Сити
1 : 2
Суонси Сити
Манчестер Сити
1 : 3
Ливерпуль
Кристал Пэлас
0 : 3
Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 0
Вулверхэмптон
Челси
3 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
2 : 0
1/4 финала
Кардифф Сити
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
Брентфорд
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
2 : 1
Арсенал
Кристал Пэлас
1 : 1 8 : 7
1/2 финала
Команда12
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
13.0104.02
Команда12
Челси
Арсенал
14.0103.02
Финал
SF1
SF2
22.03

