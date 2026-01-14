Челси - Арсенал 14 Января прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 14 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.