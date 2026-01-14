Порту - Бенфика 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 22:45
14 Января 2026 года в 23:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 14 Января 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 4
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|03.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|21.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|31.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|29.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 1
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 2
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
2-й раунд
| Ош Белененсеш
Маритиму
|2 : 0
| Синтренсе
Визела
|2 : 1
| Санжуаненсе
Фелгейраш
|0 : 4
| Паредиш
Шавиш
|0 : 2
| Лузитану де Эвора
Серпа
|1 : 0
| Амаранти
Сантарем
|2 : 0
| Монкарапашенсе
Анадия
|1 : 1 1 : 4
| Машику
Вила Реал
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Ребордоза
|1 : 0
| Силвиш
Оливейра Оспиталь
|3 : 2 ДВ
| Мортагуа
Ош Мариалваш
|0 : 0 5 : 3
3-й раунд
| Шавиш
Бенфика
|0 : 2
| Сан-Жоау Вер
Фамаликан
|0 : 3
| Лейрия
Алверка
|2 : 2 4 : 2
| Алпендорада
Эштрела
|3 : 1
| Портимоненсе
Арока
|1 : 2
| Академику
Жил Висенте
|2 : 1
| Пасуш де Феррейра
Спортинг
|2 : 3 ДВ
| Фафи
Морейренсе
|1 : 0
| Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
|2 : 0
| Амаранти
Лейшойнш
|1 : 2 ДВ
| Синтренсе
Риу Аве
|3 : 2
| Вила Реал
Тондела
|1 : 5
| Анадия
Мариньенсе
|0 : 0 6 : 7
| Ош Белененсеш
Эшторил
|1 : 2
1/16 финала
| Атлетико Лиссабон
Бенфика
|0 : 2
| АВС
Академику
|0 : 0 7 : 6
| Алпендорада
Каза Пия
|0 : 3
| Витория Гимарайнш
Мортагуа
|4 : 0
| Ковильян
Лузитану де Эвора
|0 : 2
| 1 Дезембру
Лейрия
|1 : 3
| Эшторил
Фамаликан
|1 : 2
| Спортинг
Мариньенсе
|3 : 0
| Порту
Синтренсе
|3 : 0
| Лузитания Лороза
Торринсе
|0 : 1
| Фафи
Арока
|2 : 1
| Вила Меа
Лейшойнш
|2 : 1 ДВ
| Фаренсе
Силвиш
|5 : 1
| Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
|3 : 0
| Тондела
Калдаш
|0 : 0 5 : 6
| Брага
Насьонал
|4 : 2
1/8 финала
| Вила Меа
Лейрия
|0 : 1
| Каза Пия
Торринсе
|1 : 2
| Витория Гимарайнш
АВС
|0 : 1
| Фаренсе
Бенфика
|0 : 2
| Санта-Клара
Спортинг
|2 : 3 ДВ
| Порту
Фамаликан
|4 : 1
| Калдаш
Брага
|0 : 3
| Лузитану де Эвора
Фафи
|0 : 1
1/4 финала
| Торринсе
Лейрия
|3 : 1
| Фафи
Брага
|14.01
| Порту
Бенфика
|14.01
| Спортинг
АВС
|04.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Торринсе
|02.04
|11.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|02.04
|02.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|24.05