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«Севилья» летом готова вступить в переговоры по Тикнизяну

Дата публикации: 15-04-2025 18:44

«Севилья» продолжает проявлять интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, «нервионцы» готовы начать переговоры с «Локомотивом» о переходе Тикнизяна в летнее трансферное окно. Кроме того, сообщается, что ряд представителей Ла Лиги также заинтересованы в приобретении армянского футболиста.

Контракт Тикнизяна с «красно-зелёными» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за «Локо» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Команда Михаила Галактионова занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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