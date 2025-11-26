Неймар пропустит остаток 2025 года из-за травмы мениска

Дата публикации: 26-11-2025 10:58

Звездный нападающий клуба «Сантос» Неймар оказался вне игры из-за серьезной травмы - у футболиста диагностировано повреждение мениска левого колена. Об этом сообщает бразильское издание Globo. По предварительным данным медицинского штаба, восстановление Неймара займет значительное время, и потому он, вероятнее всего, больше не появится на поле до конца 2025 года.

Пресс-служба клуба уже прокомментировала ситуацию. По информации источника, форвард почувствовал острую боль в колене накануне важнейшего поединка 35-го тура Серии А Бразилии против «Интернасьонала», что вынудило тренерский штаб исключить звезду из заявки на этот матч. Болельщики клуба надеялись, что нападающий быстро восстановится и выйдет на поле в следующих турах, но, как оказалось после дополнительного медицинского обследования, травма гораздо серьезнее, чем предполагалось изначально - необходим долгий курс лечения и реабилитации.

Таким образом, «Сантос» лишается одного из своих главных лидеров в заключительной и самой ответственной части сезона, когда клуб отчаянно борется за сохранение прописки в элитном дивизионе страны. Отсутствие Неймара может значительно осложнить задачу команды и снизить шансы на положительный исход борьбы в чемпионате.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Неймар провел 25 матчей в составе «Сантоса», в которых забил семь мячей и отметился одной результативной передачей. Его вклад в игру команды был очень весомым, а отсутствие такого яркого игрока будет большим ударом для всех поклонников клуба.

Текущий контракт форварда с «Сантосом» действует до конца 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара в настоящее время составляет примерно € 11 миллионов.