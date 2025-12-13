«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть продажу Фернандеша за £70 млн ради усиления состава

Дата публикации: 13-12-2025 03:04

«Манчестер Юнайтед» всерьез рассматривает возможность расстаться с 31-летним полузащитником Бруну Фернандешем. Руководство английского клуба надеется выручить за продажу опытного футболиста значительную сумму - около 70 миллионов фунтов стерлингов (примерно 79,8 миллиона евро), чтобы затем вложить эти средства в приобретение более молодых и перспективных игроков. О планах манкунианцев сообщает издание Caught Offside.

Капитан «красных дьяволов» привлекает пристальное внимание со стороны клубов из Саудовской Аравии, прежде всего «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад», которые рассматривают возможность его приглашения в межсезонье. Ожидается, что предложение от саудовских команд может стать одним из самых высокооплачиваемых для самого игрока и для клуба.

Напомним, что португальский полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. За эти годы Фернандеш стал ключевой фигурой в составе команды, приняв участие в 306 матчах и отличившись 102 голами, а также 92 результативными передачами. Его нынешний контракт действует до лета 2027 года, однако Transfermarkt оценивает рынокную стоимость Фернандеша в 40 миллионов евро. Решится ли руководство клуба на продажу ведущего игрока летом - покажет ближайшее трансферное окно.