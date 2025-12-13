Наставник «Манчестер Сити» поделился информацией о самочувствии Стоунза и Родри

Дата публикации: 13-12-2025 03:06

Тренер Манчестер Сити Коло Туре поделился свежей информацией о состоянии здоровья двух ключевых игроков команды - Джона Стоунза и Родри - перед предстоящей встречей 16-го тура английской Премьер-лиги против Кристал Пэлас. Туре отметил, что в день интервью у футболистов выходной, и все подробности о физическом состоянии игроков станут известны только после их возвращения на тренировочную базу.

По словам Коло Туре, Джон Стоунз испытывает неприятные ощущения в области бедра, что вызывает определённую тревогу в штабе Манчестер Сити. Однако тренер выразил уверенность, что повреждение не является серьёзным и Стоунз сможет вернуться к работе с командой в ближайшем будущем. "У него небольшая проблема с бедром, но, думаю, он скоро будет в строю," - отметил Туре.

Что касается Родри, то испанский полузащитник стабильно восстанавливается после травмы и набирает уверенность в процессе реабилитации. Тренеры отмечают его прогресс, однако в матче на выходных Родри, скорее всего, ещё не выйдет на поле. Туре подчеркнул, что важно пройти процесс восстановления полностью, чтобы избежать рецидива травмы.

Также стоит отметить, что на предматчевой пресс-конференции Коло Туре замещал главного тренера Хосепа Гвардиолу, который отсутствовал по личным обстоятельствам. Туре заверил болельщиков, что команда продолжает готовиться к сложной игре и надеется получить хорошие новости о состоянии своих лидеров в ближайшее время.