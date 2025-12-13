Артета опроверг слухи о продаже Габриэла Жезуса из «Арсенала»

Дата публикации: 13-12-2025 03:08

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выступил с официальным заявлением, в котором опроверг слухи о возможной продаже нападающего команды Габриэла Жезуса в ближайшее трансферное окно.

Не думаю о таком варианте, особенно в текущей ситуации. Уверен, что Габриэл способен многое принести нашей команде - он это неоднократно доказывал, как только выходил на поле, - отметил Артета в интервью для официального сайта клуба. - Жезус проделал огромную работу, чтобы вновь вернуться на привычный уровень, и теперь для него главное - оставаться с нами. Мы прекрасно знаем его возможности, видим, сколько у него энергии и энтузиазма, которые он демонстрировал еще в прошлом сезоне. Он по-прежнему полон решимости работать во благо Арсенала и вносить значимый вклад в наши успехи.

Ранее в различных СМИ появлялась информация о возможном уходе Жезуса из лондонского клуба уже этой зимой. По слухам, форвард рассматривал вариант возвращения в Бразилию ради увеличения шансов на попадание в национальную сборную для участия в чемпионате мира 2026 года. Однако руководство «Арсенала» и сам наставник команды ясно дали понять, что на данный момент они рассчитывают на игрока и не ведут переговоров о его продаже.