Слот включил Салаха в заявку «Ливерпуля» после личного разговора с футболистом

Дата публикации: 13-12-2025 03:09

 

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах снова включён в заявку своей команды на матч 16-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтон энд Хоув Альбион". Об этом сообщает Sky Sports.

Тренер Арне Слот принял решение вернуть Салаха в состав после личной беседы с футболистом, которая состоялась сегодня, 12 ноября. Этот разговор оказал влияние на дальнейшие планы клуба относительно египетского форварда.

В последних четырех матчах Салах не появлялся в стартовом составе "Ливерпуля". В поединке прошлого тура против "Лидса" он остался на скамейке запасных, после чего открыто выразил недовольство политикой тренера и руководства, критикуя сокращение своего игрового времени. Во многом из-за этого инцидента Салах не вошёл в заявку на игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера", которую "Ливерпуль" выиграл с минимальным счётом 1-0.

Предстоящий субботний матч имеет особое значение для Салаха, ведь он станет для него последним в этом году за "Ливерпуль" - после него футболист отправится защищать цвета сборной Египта на Кубке африканских наций. Теперь болельщики ждут, сможет ли Мохамед помочь своей команде перед важным отъездом.

