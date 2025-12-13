Криштиану Роналду анонсировал шоу своей лиги с поединками российских бойцов

Дата публикации: 13-12-2025 03:11

40-летний нападающий сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду поделился в своём аккаунте в социальной сети Х тизером предстоящего бойцовского шоу WOWfc, частью которого он стал в начале декабря, став совладельцем промоушена.

"Новый способ окунуться в мир экстремальных видов спорта - захватывающий, смелый, предназначенный для нового поколения. Инновации продолжаются", - прокомментировал видео Роналду.

Турнир WOWfc состоится уже завтра, 13 декабря, начало в 21:00 по московскому времени, а прямая трансляция будет проходить на платформе UR. Особенно интересно российским болельщикам: на этом вечере сразятся уроженцы России - Умахан Ибрагимов, выступающий за Великобританию, и Муслим Саидулаев, представляющий Францию. Ибрагимов выйдет в октагон против Брайана Хои из Нидерландов, а Саидулаев померится силами с испанским бойцом Альберто Домингесом.

Way of Warrior FC была основана в 2019 году в Мадриде и на сегодняшний день считается самой крупной ММА-организацией в Испании. Согласно данным популярной испанской спортивной газеты Marca, за последний год промоушен демонстрирует впечатляющий рост популярности: посещаемость турниров увеличилась более чем в четыре раза, а продажи билетов на события регулярно превышают отметку в 5000. Турниры WOW FC можно увидеть более чем в 170 странах, что говорит об огромном интересе к лиге на международном уровне. Новый турнир обещает быть ярким событием для всех любителей смешанных единоборств.