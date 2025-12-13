«Реал» интересуется 20-летним защитником из французской Лиги 1

Дата публикации: 13-12-2025 03:12

Мадридский "Реал" проявляет пристальный интерес к центральному защитнику французского клуба "Ренн" Жереми Жаке. Скауты испанского гранда уже не раз посещали матчи с его участием, чтобы лично оценить игру 20-летнего игрока. Об этом стало известно благодаря аккаунту Madrid Universal, который ссылается на журналиста Маттео Моретто. Информация появилась на его странице в социальной сети X.

Внутри клуба считают, что возможное приобретение Жаке отлично впишется в стратегию "сливочных", нацеленную на привлечение в команду перспективных и молодых футболистов. Такой подход помогает мадридскому клубу формировать амбициозный и талантливый состав на будущее.

В текущем сезоне Жереми Жаке уже провёл 15 встреч в рамках чемпионата Франции, хотя ему пока не удалось отличиться голами или результативными передачами. Его контракт с "Ренном" рассчитан до лета 2029 года, что говорит о доверии клуба к защитнику. По данным авторитетного ресурса Transfermarkt, стоимость футболиста составляет около 12 миллионов евро. Жаке считается одним из самых перспективных молодых защитников Лиги 1, и его имя находится в шорт-листе нескольких европейских топ-клубов.