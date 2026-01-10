«Челси» сообщил о переходе 20-летнего хавбека в «Мидлсбро»

Дата публикации: 10-01-2026 14:01

Лондонский футбольный клуб "Челси" на своём официальном сайте сообщил о трансфере 20-летнего полузащитника Лео Каслдайна в команду "Мидлсбро", которая играет в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии. В опубликованном заявлении клуб выразил благодарность молодому футболисту за его вклад в становление команды и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере в стане "Мидлсбро".

Лео Каслдайн присоединился к молодежной академии "синих" весной 2020 года, где быстро зарекомендовал себя перспективным игроком. Свой первый матч за основную команду "Челси" Каслдайн провёл в полуфинале Кубка английской лиги против "Мидлсбро", выйдя на поле в концовке встречи. Та игра завершилась убедительной победой лондонцев с разгромным счётом 6:1.

По информации, предоставленной сайтом Transfermarkt, рыночная стоимость Каслдайна в данный момент составляет 1,1 миллиона евро. Этот переход может стать важным шагом в развитии профессиональной карьеры для молодого полузащитника, который теперь продолжит своё развитие в составе "Мидлсбро".