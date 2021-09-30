Спартак Москва - Наполи 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
24 Ноября 2021, Среда. 18:30 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Москва - Наполи, которое состоится 24 ноября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
Наполи
Неаполь, Италия
Главные тренеры
|Руй Витория
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа C. Тур 2
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Спартак» — «Наполи». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.