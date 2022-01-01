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Бавария - Боруссия М 07 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
07 января 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
Бавария Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия М, которое состоится 07 Января 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмёллер (и.о.)
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М5 : 0Бавария
13.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия М1 : 1Бавария
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Бавария0 : 2Боруссия М
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Бавария6 : 0Боруссия М
08.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Боруссия М3 : 2Бавария
13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Бавария2 : 1Боруссия М
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М2 : 1Бавария
02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия М1 : 5Бавария
06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария0 : 3Боруссия М
14.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария5 : 1Боруссия М

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