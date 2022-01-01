Бавария - Боруссия М 07 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
07 января 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия М, которое состоится 07 Января 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмёллер (и.о.)
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|5 : 0
|13.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 1
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|6 : 0
|08.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|3 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 5
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 3
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|5 : 1