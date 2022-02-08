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Интер - Рома 08 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
08 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/4 финала
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Интер М Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Рома, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
04.12.2021 Италия - Серия А Тур 16 Рома0 : 3Интер М
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Интер М3 : 1Рома
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Рома2 : 2Интер М
19.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Рома2 : 2Интер М
06.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Интер М0 : 0Рома
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Интер М1 : 1Рома
02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Рома2 : 2Интер М
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Интер М1 : 1Рома
26.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Рома1 : 3Интер М
26.02.2017 Италия - Серия А Тур 26 Интер М1 : 3Рома
Турнирная таблица
Предварительный раунд
Комо
Катандзаро
2 : 2 3 : 4
Тернана
Авеллино
1 : 1 4 : 3
Перуджа
Зюйдтироль
1 : 0
Падова
Алессандрия
0 : 2 ДВ
1-й раунд
Порденоне
Специя
1 : 3
Дженоа
Перуджа
3 : 2
Удинезе
Асколи
3 : 1
Фиорентина
Козенца
4 : 0
Беневенто
СПАЛ
2 : 1 ДВ
Читтаделла
Монца
2 : 1
Верона
Катандзаро
3 : 0
Кальяри
Пиза
3 : 1
Эмполи
Виченца
4 : 2
Парма
Лечче
1 : 3
Венеция
Фрозиноне
1 : 1 8 : 7
Торино
Кремонезе
0 : 0 4 : 1
Кротоне
Брешия
2 : 2 4 : 2
Болонья
Тернана
4 : 5
Салернитана
Реджина
2 : 0
Сампдория
Алессандрия
3 : 2
2-й раунд
Венеция
Тернана
3 : 1
Удинезе
Кротоне
4 : 0
Дженоа
Салернитана
1 : 0
Верона
Эмполи
3 : 4
Кальяри
Читтаделла
3 : 1
Фиорентина
Беневенто
2 : 1
Специя
Лечче
0 : 2
Сампдория
Торино
2 : 1
1/8 финала
Аталанта
Венеция
2 : 0
Наполи
Фиорентина
2 : 5 ДВ
Милан
Дженоа
3 : 1 ДВ
Лацио
Удинезе
1 : 0 ДВ
Ювентус
Сампдория
4 : 1
Сассуоло
Кальяри
1 : 0
Интер М
Эмполи
3 : 2 ДВ
Рома
Лечче
3 : 1
1/4 финала
Интер М
Рома
08.02
Милан
Лацио
09.02
Аталанта
Фиорентина
10.02
Ювентус
Сассуоло
10.02

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