01:39 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Арсенал 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
04 Сентября 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Манчестер Юнайтед
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Арсенал
      Лондон
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      ИспанияМикель Артета
      История личных встреч
      23.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 34 Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
      02.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Юнайтед3 : 2Арсенал
      30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал0 : 0Манчестер Юнайтед
      01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
      01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
      30.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
      10.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
      25.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал1 : 3Манчестер Юнайтед
      05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Юнайтед2 : 2Арсенал
      29.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед2 : 1Арсенал
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал550013-415100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити642020-61477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур642012-51477,8
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион53116-31066,7
      5
      Лига Европы
      		Челси63128-91055,6
      6 Ливерпуль623115-6950,0
      7 Брентфорд623115-9950,0
      8 Манчестер Юнайтед53025-7960,0
      9 Лидс Юнайтед622210-10844,4
      10 Фулхэм62229-9844,4
      11 Ньюкасл Юнайтед61417-6738,9
      12 Саутгемптон62137-10738,9
      13 Борнмут62135-18738,9
      14 Вулверхэмптон61323-4633,3
      15 Кристал Пэлас61327-9633,3
      16 Эвертон60424-6422,2
      17 Астон Вилла61145-10422,2
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед61143-8422,2
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест61144-14422,2
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити50146-1116,7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close