Манчестер Юнайтед - Арсенал 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
04 Сентября 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 04 Сентября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Микель Артета
История личных встреч
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|3 : 1
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|3 : 2
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|30.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 0
|25.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|29.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|13-4
|15
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|66,7
| 5
Лига Европы
|Челси
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|55,6
|6
|Ливерпуль
|6
|2
|3
|1
|15-6
|9
|50,0
|7
|Брентфорд
|6
|2
|3
|1
|15-9
|9
|50,0
|8
|Манчестер Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|5-7
|9
|60,0
|9
|Лидс Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|10-10
|8
|44,4
|10
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|44,4
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|4
|1
|7-6
|7
|38,9
|12
|Саутгемптон
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|38,9
|13
|Борнмут
|6
|2
|1
|3
|5-18
|7
|38,9
|14
|Вулверхэмптон
|6
|1
|3
|2
|3-4
|6
|33,3
|15
|Кристал Пэлас
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|33,3
|16
|Эвертон
|6
|0
|4
|2
|4-6
|4
|22,2
|17
|Астон Вилла
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|22,2
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|22,2
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|6
|1
|1
|4
|4-14
|4
|22,2
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|5
|0
|1
|4
|6-11
|1
|6,7