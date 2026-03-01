«Интер» победил «Дженоа» в поединке 27-го тура чемпионата Серии А

Дата публикации: 01-03-2026 01:28

Завершился поединок 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретились команды «Интер» и «Дженоа». На стадионе «Сан-Сиро» (также известном как «Джузеппе Меацца») в Милане хозяева поля смогли одержать уверенную победу со счётом 2:0. Главным арбитром встречи был назначен Микаэль Фаббри из Фаэнцы.

Первый гол в матче забил Федерико Димарко, который отличился на 31-й минуте, открыв счёт. Во втором тайме, на 70-й минуте, Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, закрепив преимущество «нерадзурри» и обеспечив итоговую победу.

После этой победы «Интер» с 67 очками укрепился на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского футбола, в то время как «Дженоа», имея 27 очков, занимает 14-ю позицию.

В предстоящем 28-м туре, который пройдёт 8 марта, «Интер» встретится с главным соперником – «Миланом» в гостевом матче, а «Дженоа» дома примет «Рому». Эти игры обещают быть очень интересными и влиятельными для дальнейшей борьбы в чемпионате.