«ПСЖ» одержал победу над «Гавром» в 24-м туре Лиги 1

Дата публикации: 01-03-2026 01:30

 

Завершился поединок 24-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026, в котором встретились «Гавр» и «ПСЖ». Матч прошёл на стадионе «Осеан» в городе Гавр, Франция. Главным арбитром встречи был назначен Марк Болланжье. Победу со счётом 1:0 одержали гости из Парижа.

Единственный гол в игре забил нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола, который поразил ворота соперника на 37-й минуте. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл весь матч без пропущенных мячей, уверенно отстояв свои ворота.

По итогам 24 сыгранных туров французского чемпионата клуб из Парижа набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь «Гавр» расположился на 13-й позиции, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре Ligue 1 «ПСЖ» на домашнем стадионе примет «Монако» 6 марта, а «Гавр» проведёт выездной матч против «Бреста» 8 марта. Обе команды продолжают борьбу за свои позиции в таблице и стремятся улучшить свои результаты в оставшихся матчах сезона.

