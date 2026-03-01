«Атлетико» одержал победу над «Овьедо» в матче 26-го тура испанской Ла Лиги

Дата публикации: 01-03-2026 01:29

В матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 встретились «Овьедо» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо, Испания. Главным арбитром матча был назначен Сесар Сото Градо. В итоге победу с минимальным счётом 1:0 одержала команда гостей.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил форвард «Атлетико» Хулиан Альварес, принеся таким образом важнейшие три очка своей команде в непростой встрече.

После сыгранных 26 туров в чемпионате Мадрид «Атлетико» набрал 51 очко, что позволяет им занимать третье место в турнирной таблице Ла Лиги на данный момент. В то время как «Овьедо» продолжает оставаться на последней, 20-й строчке, с 17 очками после 25 сыгранных матчей.

В ближайших турах «Атлетико» примет у себя «Реал Сосьедад» 7 марта, а «Овьедо» отправится в гости к «Эспаньолу», игра запланирована на 9 марта. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в таблице, особенно «Овьедо&, которая борется за сохранение места в Ла Лиге.