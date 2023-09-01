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Бавария - Манчестер Юнайтед 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Бавария
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Манчестер Юнайтед, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
26 Германия вр Свен Ульрайх
40 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
10 Германия пз Лерой Зане
25 Германия пз Томас Мюллер
7 Германия пз Серж Гнабри
9 Англия нп Гарри Кейн
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
15 Испания зщ Серхио Регилон
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
14 Дания пз Кристиан Эриксен
10 Англия пз Маркус Рашфорд
11 Дания нп Расмус Хойлунн
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
05.08.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Август 2018 Бавария1 : 0Манчестер Юнайтед
09.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Бавария3 : 1Манчестер Юнайтед
01.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Манчестер Юнайтед1 : 1Бавария
07.04.2010 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед3 : 2Бавария
30.03.2010 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария2 : 1Манчестер Юнайтед
15.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Бавария2 : 2
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 1 : 2Бавария
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 1
18.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 0 : 4Бавария
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал Бавария0 : 3
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
14.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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