Бавария - Манчестер Юнайтед 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Манчестер Юнайтед, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Лерой Зане
|25
|пз
|Томас Мюллер
|7
|пз
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|15
|зщ
|Серхио Регилон
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|10
|пз
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунн
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|05.08.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Август 2018
|1 : 0
|09.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1
|01.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.04.2010
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 2
|30.03.2010
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.