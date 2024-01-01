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Портимоненсе - Каза Пия 14 Апреля прямая трансляция

14 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Портимоненсе
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Каза Пия, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Каза Пия
Лиссабон
32 Япония вр Косукэ Накамура
27 Португалия зщ Guga
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
43 Бразилия зщ Alemao
22 Португалия зщ Филипе Релвас
77 Португалия зщ Helio Varela
13 Бразилия пз Денер
11 Бразилия пз Карлинос
25 Бразилия пз Нонока
70 Португалия нп Родригу Мигель Форте Паэш Мартинш
85 Гвинея-Бисау нп Midana Cassama
33 Ангола вр Рикарду Батишта
3 Португалия зщ Жоау Нунеш
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
21 Венесуэла пз Теласко Сеговия
8 Бразилия пз Анжело Нето
5 Португалия пз Леонарду Лелу
80 Бразилия пз Pablo
7 Португалия пз Нуну Морейра
30 Бразилия нп Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Каза Пия1 : 0Портимоненсе
05.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Каза Пия1 : 1Портимоненсе
28.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Портимоненсе1 : 2Каза Пия
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 3Портимоненсе
01.04.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Портимоненсе3 : 5
15.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 0Портимоненсе
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Портимоненсе0 : 3
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Портимоненсе0 : 0
08.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Каза Пия0 : 0
31.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 0 : 4Каза Пия
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Каза Пия0 : 1
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 3 : 1Каза Пия
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Каза Пия0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2874
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2867
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш2957
5 Брага2856
6 Морейренсе2843
7 Арока2840
8 Фамаликан2835
9 Каза Пия2831
10 Фаренсе2931
11 Боавишта2829
12 Риу Аве2829
13 Эшторил2829
14 Жил Висенте2928
15 Эштрела2827
16 Портимоненсе2826
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2819

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