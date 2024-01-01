Портимоненсе - Каза Пия 14 Апреля прямая трансляция
14 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Каза Пия, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Каза Пия
Лиссабон
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|27
|зщ
|Guga
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|43
|зщ
|Alemao
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|77
|зщ
|Helio Varela
|13
|пз
|Денер
|11
|пз
|Карлинос
|25
|пз
|Нонока
|70
|нп
|Родригу Мигель Форте Паэш Мартинш
|85
|нп
|Midana Cassama
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|3
|зщ
|Жоау Нунеш
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|21
|пз
|Теласко Сеговия
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|80
|пз
|Pablo
|7
|пз
|Нуну Морейра
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|05.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|28.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|01.04.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 5
|15.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|08.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|74
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|5
|Брага
|28
|56
|6
|Морейренсе
|28
|43
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|28
|35
|9
|Каза Пия
|28
|31
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Боавишта
|28
|29
|12
|Риу Аве
|28
|29
|13
|Эшторил
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|29
|28
|15
|Эштрела
|28
|27
|16
|Портимоненсе
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|28
|19