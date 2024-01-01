Бенфика - Морейренсе 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
14 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Морейренсе, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|5
|зщ
|Морато
|87
|пз
|Жоау Невеш
|20
|пз
|Жоау Мариу
|7
|пз
|Давид Нерес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|47
|нп
|Тиагу Говея
|9
|нп
|Артур Кабрал
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|26
|зщ
|Маракас
|14
|зщ
|Понк
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|11
|пз
|Алан де Соуза
|8
|пз
|Андре Каштру
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|19
|нп
|Жоау Камачу
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|32
|нп
|Vinicius Alessandro
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|17.03.2019
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 4
|02.11.2018
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 3
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|74
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|5
|Брага
|28
|56
|6
|Морейренсе
|28
|43
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|28
|35
|9
|Каза Пия
|28
|31
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Боавишта
|28
|29
|12
|Риу Аве
|28
|29
|13
|Эшторил
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|29
|28
|15
|Эштрела
|28
|27
|16
|Портимоненсе
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|28
|19