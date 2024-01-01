01:27 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 апреля
Воскресенье 14 апреля
Свернуть список

Бенфика - Морейренсе 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
14 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Бенфика
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Морейренсе, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
5 Бразилия зщ Морато
87 Португалия пз Жоау Невеш
20 Португалия пз Жоау Мариу
7 Бразилия пз Давид Нерес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
47 Португалия нп Тиагу Говея
9 Бразилия нп Артур Кабрал
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
26 Бразилия зщ Маракас
14 Кабо-Верде зщ Понк
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
11 Бразилия пз Алан де Соуза
8 Португалия пз Андре Каштру
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
19 Португалия нп Жоау Камачу
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
32 Бразилия нп Vinicius Alessandro
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Морейренсе0 : 0Бенфика
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
15.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
07.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
26.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Морейренсе
02.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
21.09.2019 Португалия - Примейра 6-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
17.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 4Бенфика
02.11.2018 Португалия - Примейра 9-й тур Бенфика1 : 3Морейренсе
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Бенфика2 : 1
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 1Бенфика
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 2
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 0
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 1Бенфика
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе2 : 2
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Морейренсе
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе1 : 0
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 1 : 0Морейренсе
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Морейренсе0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2874
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2867
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш2957
5 Брага2856
6 Морейренсе2843
7 Арока2840
8 Фамаликан2835
9 Каза Пия2831
10 Фаренсе2931
11 Боавишта2829
12 Риу Аве2829
13 Эшторил2829
14 Жил Висенте2928
15 Эштрела2827
16 Портимоненсе2826
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2819

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close