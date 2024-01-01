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Фамаликан - Портимоненсе 21 Апреля прямая трансляция

21 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Фамаликан
Портимоненсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Портимоненсе, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Портимоненсе
Портиман
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
15 Бразилия зщ Риччели
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
74 Португалия зщ Франсишку Моура
28 Франция пз Зеду Юссуф
8 Сербия пз Мирко Топич
7 Панама пз Хосе Родригес
20 Португалия пз Gustavo Sa
10 Португалия нп Шикинью
29 Венесуэла нп Джондер Кадис
32 Япония вр Косукэ Накамура
33 Бразилия зщ Igor Marques
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
43 Бразилия зщ Alemao
22 Португалия зщ Филипе Релвас
77 Португалия зщ Helio Varela
13 Бразилия пз Денер
25 Бразилия пз Нонока
11 Бразилия пз Карлинос
10 Португалия нп Hildeberto Pereira
9 Португалия нп Tamble Ulisses Folgado Monteiro
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Портимоненсе1 : 1Фамаликан
24.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Фамаликан1 : 0Портимоненсе
04.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Портимоненсе1 : 0Фамаликан
10.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Портимоненсе1 : 0Фамаликан
21.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Фамаликан1 : 1 2 : 4Портимоненсе
27.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Фамаликан0 : 3Портимоненсе
18.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Фамаликан0 : 1Портимоненсе
18.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Портимоненсе0 : 0Фамаликан
30.06.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Фамаликан0 : 1Портимоненсе
30.11.2019 Португалия - Примейра 12-й тур Портимоненсе2 : 1Фамаликан
16.04.2024 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Фамаликан
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан3 : 2
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 2Фамаликан
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Портимоненсе2 : 2
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 3Портимоненсе
01.04.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Портимоненсе3 : 5
15.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 0Портимоненсе
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Портимоненсе0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2977
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2970
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2959
5 Витория Гимарайнш2957
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан2935
9 Каза Пия2932
10 Фаренсе2931
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил2929
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе2927
17
Зона вылета
Шавиш2922
18
Зона вылета
Визела2921

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