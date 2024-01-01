Фамаликан - Портимоненсе 21 Апреля прямая трансляция
21 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Портимоненсе, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Портимоненсе
Портиман
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|15
|зщ
|Риччели
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|7
|пз
|Хосе Родригес
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|нп
|Шикинью
|29
|нп
|Джондер Кадис
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|33
|зщ
|Igor Marques
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|43
|зщ
|Alemao
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|77
|зщ
|Helio Varela
|13
|пз
|Денер
|25
|пз
|Нонока
|11
|пз
|Карлинос
|10
|нп
|Hildeberto Pereira
|9
|нп
|Tamble Ulisses Folgado Monteiro
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
|Арманду Евангелишта
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|24.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|27.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|18.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|18.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 0
|30.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|30.11.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|16.04.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|01.04.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 5
|15.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|77
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|70
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|29
|35
|9
|Каза Пия
|29
|32
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|29
|29
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Визела
|29
|21