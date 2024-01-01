Шавиш - Эшторил 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
21 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Эшторил, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Эшторил
Эшторил
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|40
|зщ
|Джуниор Пиус
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|80
|пз
|Рафаэл Гуззу
|27
|пз
|Карраса
|20
|пз
|Рубен Рибейру
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|31
|вр
|Марсело Карне
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|13
|зщ
|Жоау Бассо
|23
|зщ
|Педру Алвару
|78
|зщ
|Тиагу Араужу
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|91
|нп
|Heri
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|18.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|1 : 1
|09.01.2021
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|0 : 2
|12.10.2019
|Португалия - Сегунда
|8-й тур
|2 : 0
|25.02.2018
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2017
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 2
|08.05.2017
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|23.12.2016
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|15.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|08.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|77
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|70
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|29
|35
|9
|Каза Пия
|29
|32
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|29
|29
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Визела
|29
|21