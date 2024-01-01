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Шавиш - Эшторил 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
21 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Шавиш
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Эшторил, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Эшторил
Эшторил
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
40 Нигерия зщ Джуниор Пиус
3 Бразилия зщ Игор Ногейра
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
14 Португалия пз Дариу Эсугу
80 Португалия пз Рафаэл Гуззу
27 Португалия пз Карраса
20 Португалия пз Рубен Рибейру
23 Испания нп Эктор Эрнандес
31 Бразилия вр Марсело Карне
3 Португалия зщ Бернарду Витал
13 Бразилия зщ Жоау Бассо
23 Португалия зщ Педру Алвару
78 Португалия зщ Тиагу Араужу
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
82 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Франция пз Рафик Гюйтан
21 Португалия нп Родригу Гомеш
91 Португалия нп Heri
11 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
10.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Эшторил4 : 0Шавиш
18.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Эшторил0 : 2Шавиш
01.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Шавиш1 : 1Эшторил
08.05.2021 Португалия - Сегунда 32-й тур Эшторил1 : 1Шавиш
09.01.2021 Португалия - Сегунда 15-й тур Шавиш0 : 2Эшторил
12.10.2019 Португалия - Сегунда 8-й тур Шавиш2 : 0Эшторил
25.02.2018 Португалия - Примейра 24-й тур Шавиш2 : 0Эшторил
23.09.2017 Португалия - Примейра 7-й тур Эшторил0 : 2Шавиш
08.05.2017 Португалия - Примейра 32-й тур Эшторил2 : 1Шавиш
23.12.2016 Португалия - Примейра 15-й тур Шавиш1 : 0Эшторил
15.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 1Шавиш
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Шавиш2 : 3
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Шавиш
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Шавиш1 : 2
11.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 0Шавиш
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Эшторил0 : 1
08.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 0 : 0Эшторил
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Эшторил1 : 0
15.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Эшторил1 : 0
10.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 3 : 1Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2977
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2970
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2959
5 Витория Гимарайнш2957
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан2935
9 Каза Пия2932
10 Фаренсе2931
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил2929
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе2927
17
Зона вылета
Шавиш2922
18
Зона вылета
Визела2921

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