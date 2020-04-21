Каза Пия - Порту 21 Апреля прямая трансляция
21 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Порту, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Порту
Порту
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|3
|зщ
|Жоау Нунеш
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|8
|пз
|Анжело Нето
|21
|пз
|Теласко Сеговия
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|7
|пз
|Нуну Морейра
|11
|нп
|Юки Сома
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|31
|зщ
|Отавио
|18
|зщ
|Венделл
|11
|зщ
|Пепе
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|10
|нп
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Мехди Тареми
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|05.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|08.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|77
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|70
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|29
|35
|9
|Каза Пия
|29
|32
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|29
|29
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Визела
|29
|21