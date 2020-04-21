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Каза Пия - Порту 21 Апреля прямая трансляция

21 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Каза Пия
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Порту, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Порту
Порту
33 Ангола вр Рикарду Батишта
3 Португалия зщ Жоау Нунеш
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
8 Бразилия пз Анжело Нето
21 Венесуэла пз Теласко Сеговия
5 Португалия пз Леонарду Лелу
7 Португалия пз Нуну Морейра
11 Япония нп Юки Сома
30 Бразилия нп Фелиппе Кардозо
14 Португалия вр Клаудиу Рамуш
23 Португалия зщ Жоау Мариу
3 Португалия зщ Пепе
31 Бразилия зщ Отавио
18 Бразилия зщ Венделл
11 Бразилия зщ Пепе
22 Аргентина пз Алан Варела
16 Испания пз Нико Гонсалес
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
10 Португалия нп Шику Консейсау
9 Иран нп Мехди Тареми
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Порту3 : 1Каза Пия
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Порту2 : 1Каза Пия
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Каза Пия0 : 0Порту
05.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Каза Пия0 : 3Порту
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Каза Пия
08.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Каза Пия0 : 0
31.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 0 : 4Каза Пия
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Каза Пия0 : 1
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 3 : 1Каза Пия
17.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 1
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Порту2 : 2
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Порту1 : 2
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1Порту
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2977
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2970
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2959
5 Витория Гимарайнш2957
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан2935
9 Каза Пия2932
10 Фаренсе2931
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил2929
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе2927
17
Зона вылета
Шавиш2922
18
Зона вылета
Визела2921

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