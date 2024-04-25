Ахмат - Сочи 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
25 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Сочи, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|02.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 0
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|3 : 2
|02.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 2
|11.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|07.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|0 : 4
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 7
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|25
|50
|2
|Краснодар
|25
|49
|3
|Динамо М
|25
|44
|4
|Локомотив М
|25
|41
|5
|Спартак М
|24
|38
|6
|ЦСКА
|24
|37
|7
|Крылья Советов
|24
|36
|8
|Рубин
|25
|36
|9
|Ростов
|24
|34
|10
|Пари Нижний Новгород
|25
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|25
|26
|13
|Урал
|24
|24
|14
|Балтика
|25
|23
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|24
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|24
|19