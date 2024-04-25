01:55 ()
Свернуть список

Ахмат - Сочи 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
25 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Ахмат
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Сочи, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Сочи
Сочи
Главные тренеры
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
История личных встреч
02.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Сочи0 : 0Ахмат
06.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й турСочи1 : 2Ахмат
23.04.2023МИР Российская Премьер-лига24-й турАхмат1 : 0Сочи
30.07.2022МИР Российская Премьер-лига3-й турСочи2 : 1Ахмат
23.04.2022Россия - Премьер-Лига26-й турСочи3 : 2Ахмат
02.08.2021Россия - Премьер-Лига2-й турАхмат1 : 2Сочи
11.02.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиАхмат1 : 2Сочи
07.12.2020Россия - Премьер-Лига17-й турСочи2 : 0Ахмат
12.09.2020Россия - Премьер-Лига7-й турАхмат0 : 1Сочи
26.06.2020Россия - Премьер-Лига24-й турАхмат1 : 1Сочи
20.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й тур1 : 2Ахмат
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур0 : 4Ахмат
13.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турАхмат1 : 7
12.04.2024Россия - МФЛ5-й тур0 : 0Ахмат
07.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й турАхмат0 : 2
21.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й турСочи2 : 2
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур2 : 1Сочи
13.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турСочи1 : 0
12.04.2024Россия - МФЛ5-й турСочи2 : 0
06.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й тур2 : 2Сочи
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2550
2 Краснодар2549
3 Динамо М2544
4 Локомотив М2541
5 Спартак М2438
6 ЦСКА2437
7 Крылья Советов2436
8 Рубин2536
9 Ростов2434
10 Пари Нижний Новгород2528
11 Факел2426
12 Оренбург2526
13 Урал2424
14 Балтика2523
15
Зона вылета
Ахмат2423
16
Зона вылета
Сочи2419

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close