Лугано - Партизан 15 Августа прямая трансляция
15 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Партизан, которое состоится 15 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Александар Станоевич
История личных встреч
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|11.08.2024
|Швейцария — Суперлига
|4-й тур
|2 : 3
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|03.08.2024
|Швейцария — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
|30.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|27.07.2024
|Швейцария — Суперлига
|2-й тур
|1 : 2
|11.08.2024
|Сербия — Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|04.08.2024
|Сербия — Суперлига
|3-й тур
|2 : 0
|31.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|27.07.2024
|Сербия — Суперлига
|2-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Ружомберок
Тобол
|5 : 2
|1 : 0
| Шериф
Зиря
|0 : 1
|1 : 2 4 : 5
| Эльфсборг
Пафос
|3 : 0
|2 : 5
|Команда
|1
|2
| Пакш
Корвинул
|0 : 4
|0 : 2
| Ботев П
Марибор
|2 : 1
|2 : 2
| Висла Кр
Лапи
|2 : 0
|1 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Висла Кр
Рапид В
|1 : 2
|6 : 1
| Ружомберок
Трабзонспор
|0 : 2
|1 : 0
| Корвинул
Риека
|0 : 0
|1 : 0
| Мольде
Силькеборг
|3 : 1
|3 : 2
| Шериф
Эльфсборг
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Ботев П
|2 : 1
|0 : 4
| Килмарнок
Серкль Брюгге
|1 : 1
|1 : 0
| Аякс
Войводина
|1 : 0
|1 : 3
| Брага
Маккаби П-Т
|2 : 0
|0 : 5
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
Маккаби Т-А
|1 : 2
|15.08
| Петрокуб
ТНС
|1 : 0
|0 : 0
| КИ Клаксвик
Борац Б-Л
|2 : 1
|15.08
| Мольде
Серкль Брюгге
|3 : 0
|15.08
| Трабзонспор
Рапид В
|0 : 1
|15.08
| Кривбасс
Виктория Пльзень
|1 : 2
| Унио Эспортива Санта-Колома
РФШ
|0 : 2
|7 : 0
|Команда
|1
|2
| Партизан
Лугано
|0 : 1
|15.08
| Панатинаикос
Аякс
|0 : 1
|15.08
| Риека
Эльфсборг
|1 : 1
| Целе
Шэмрок Роверс
|1 : 0
|15.08
| Динамо Мн
Линкольн
|2 : 0
|15.08
| Брага
Серветт
|0 : 0
|15.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Molde/Cercle Brugge
Rijeka/Elfsborg
|22.08
|22.08
| Dinamo Minsk/Lincoln Red Imps
Андерлехт
|22.08
|29.08
| ЛАСК
Стяуа
|22.08
|29.08
| Ягеллония
Panathinaikos/Ajax
|22.08
|29.08
| Partizan Beograd/Lugano
Бешикташ
|22.08
|29.08
| FK Panevezys/Maccabi Tel Aviv
ТСЦ
|22.08
|29.08
|Команда
|1
|2
| ПАОК
NK Celje/Shamrock Rovers
|22.08
|29.08
| Лудогорец
Петрокуб
|22.08
|29.08
| РФШ
АПОЭЛ
|22.08
|29.08
| Ференцварош
Klaksvik/Borac Banja Luka
|22.08
|29.08
| Braga/Servette
Trabzonspor/Rapid Wien
|22.08
|22.08
| Kryvbas/Viktoria Plzen
Хартс
|22.08
|29.08