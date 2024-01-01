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Алемания - Хольштайн 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Нойер Тиволи (Ахен, Германия), вместимость: 32960
17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Алемания
Хольштайн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алемания - Хольштайн, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Нойер Тиволи (Ахен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алемания
Ахен
Хольштайн
Киль
История личных встреч
10.08.2019Кубок Германии1-й раундАлемания1 : 4
26.01.2011Кубок Германии1/4 финалаАлемания0 : 4
22.12.2010Кубок Германии1/8 финалаАлемания1 : 1 5 : 3
19.05.2007Германия - Бундеслига34-й тур4 : 0
12.05.2007Германия - Бундеслига33-й тур2 : 2
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур1 : 2Хольштайн
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турХольштайн1 : 1
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур0 : 1Хольштайн
27.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й турХольштайн1 : 3
20.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й тур0 : 1Хольштайн

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