Алемания - Хольштайн 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Нойер Тиволи (Ахен, Германия), вместимость: 32960
17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алемания - Хольштайн, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Нойер Тиволи (Ахен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алемания
Ахен
Хольштайн
Киль
История личных встреч
|10.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|26.01.2011
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 4
|22.12.2010
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|19.05.2007
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2007
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1