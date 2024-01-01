Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг 17 Августа прямая трансляция
Стадион: ан дер Хафенштрассе (Эссен, Германия), вместимость: 20650
17 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг, которое состоится 17 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: ан дер Хафенштрассе (Эссен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рот-Вайсс Эс
Эссен
РБ Лейпциг
Лейпциг
История личных встреч
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 4 ДВ
|03.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|02.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1