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Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг 17 Августа прямая трансляция

Стадион: ан дер Хафенштрассе (Эссен, Германия), вместимость: 20650
17 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг, которое состоится 17 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: ан дер Хафенштрассе (Эссен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рот-Вайсс Эс
Эссен
РБ Лейпциг
Лейпциг
История личных встреч
26.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Рот-Вайсс Эс1 : 2
13.08.2023Кубок Германии1-й раундРот-Вайсс Эс3 : 4 ДВ
03.03.2021Кубок Германии1/4 финалаРот-Вайсс Эс0 : 3
02.02.2021Кубок Германии1/8 финалаРот-Вайсс Эс2 : 1 ДВ
23.12.2020Кубок Германии2-й раундРот-Вайсс Эс3 : 2
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг1 : 1
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг2 : 0
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур2 : 2РБ Лейпциг
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг1 : 1
03.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур1 : 1РБ Лейпциг

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