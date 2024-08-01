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Черноморец - Тюмень 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
ЧерноморецТюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Тюмень, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Тюмень1 : 1Черноморец
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Черноморец0 : 1Тюмень
25.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 29-й тур Тюмень0 : 3Черноморец
24.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 14-й тур Черноморец4 : 1Тюмень
16.08.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 23-й тур Черноморец4 : 0Тюмень
19.04.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 6-й тур Тюмень0 : 0Черноморец
19.08.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 21-й тур Черноморец2 : 0Тюмень
01.07.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 14-й тур Тюмень1 : 2Черноморец
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Черноморец
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Черноморец
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Черноморец3 : 2
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец1 : 2
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 0Черноморец
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Тюмень0 : 1
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 2Тюмень
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 2Тюмень
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Тюмень0 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 3 : 0Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т614
2
Повышение
Торпедо М612
3
Стыковая зона
Нефтехимик610
4
Стыковая зона
Урал510
5 Ротор610
6 Чайка59
7 Родина69
8 Сокол59
9 Алания68
10 Балтика67
11 Сочи57
12 КАМАЗ67
13 Енисей56
14 Тюмень54
15 СКА-Хабаровск64
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа53
18
Зона вылета
Шинник62

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